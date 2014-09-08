Сегодня в Черном море начинаются украинско-американские учения "Си-Бриз-2014"

Целью обучения является проведение международной операции по установлению и обеспечения зоны безопасности судоходства в кризисном районе, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

Обучение пройдет в соответствии с программой двустороннего сотрудничества министерств обороны Украины и США.

Обучение будет проводиться в духе программы “Партнерство ради мира”, поэтому к участию в нем традиционно приглашены ряд стран.

Кроме Украины и США, корабельным составом в учениях «Си Бриз-2014», как планируется, примут участие Испания, Канада, Румыния и Турция. В общем в морскую компоненту должны войти 12 кораблей и судов обеспечения, в том числе 5 кораблей и судов от ВМС Украины и 2 корабля от Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, к мероприятиям будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации украинских ВМС.

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Планом обучения не предусмотрено проведение наземной фазы, так же как и заходы в порт Одессы или порты других городов Украины иностранных кораблей.

Справка УНИАН. С 1997 года по 2013 год проведено 11 учений серии “Си Бриз”.