Украинцы приобрели «военные» облигации на 56,9 млн гривень

По информации банка, в пяти областях Украины граждане выкупили все имеющиеся в наличии казначейские обязательства, в том числе в Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях, перечислив таким образом на нужды армии 17,4 млн грн.

Банк напомнил, что граждане могут оказать поддержку Вооруженным силам Украины, купив в «Ощадбанке» казначейских обязательств «военные».Читайте такжеУкраинцы приобрели половину выпуска «военных» облигаций

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц номинальной стоимостью 1 тыс. грн, размещение которых проводится через «Ощадбанк», а средства от продажи будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.