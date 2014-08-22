ВСУ является локомотивом, который несет на Донбасс мир, спокойствие, упорядоченность и безопасность для мирного населения

Кроме этого они выполняли наиболее сложные задачи по своему направлению деятельности отдельными мобильными подразделениями, - рассказал командир Центра разминирования Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Родиков во время брифинга в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ».

По его словам, вместе с обеспечением действий общевойсковых подразделений и выполнением непосредственно своих задач, была организована работа во взаимодействии с Государственной службой чрезвычайных ситуаций Украины, службой транспорта, инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности городов, в которых находились террористические группировки.

- Местность, объекты, отдельные здания минируются террористами. Для того, чтобы обеспечить безопасность действий подразделений специального назначения, ВДВ Вооруженных Сил Украины военные саперы выполняют очень большие объемы работы, - рассказал полковник Владимир Родиков.

Во время выполнения заданий проверяются маршруты выдвижения войск, магистрали и пути, которыми пользуется мирное население, на наличие мин, фугасов и т.д. Заминировании часто осуществляется радиоуправляемыми минами.

- В радиоуправляемом варианте встречается большое количество самодельных взрывных устройств, замаскированных под любой предмет быта. Много взрывоопасных предметов, которые не сдетонировали, остаются на освобожденных территориях. В этих местах люди с детьми начинают обустраивать свои дома, возвращаться к нормальной жизни. И работа для саперов только начинается, - подчеркнул офицер.

Например, недавно в селе Берестовое Артемовского района охотник за драгоценными металлами принес боеприпасы на двор. Любознательные ребятишки собрались вокруг наблюдать за процессом разборки этих опасных предметов. В результате взрыва погиб один ребенок, еще 8 получили тяжелые ранения. Самая молодая пострадавшая ребенок в возрасте 1,3 года получила многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии. Группа разминирования немедленно провела зачистку от взрывоопасных предметов всего населенного пункта. Было уничтожено около 60 таких опасных предметов.

Большая работа проводилась группами разминирования по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, самодельных взрывных устройств на мостах, путепроводах, железнодорожных путях, блокпостах террористических группировок, «нашпигованных» минами-сюрпризами, минными ловушками, самодельными взрывными устройствами.

- Противодействие этим средствам поражения зависит от мотивации сапера, от его профессиональных способностей. Сапер никогда не должен терять бдительность. Работы по нашему направлению очень много. Очевидно, что те призрачные «республики» приносят только разруху, смерть и страдания людей, - отметил полковник Владимир Родіков.

Он акцентировал внимание на том, что после освобождения нашего государства от террористических группировок, у саперов будет очень много работы.

- Противодействие взрывоопасным предметам - это война с невидимым врагом. Лица, которые закладывали эти боеприпасы, прошли соответствующую подготовку или имели профессиональных инструкторов. Вооруженные хранилища террористов всегда заминированы. Под каждым нижним ящиком с боеприпасами саперы находят взрывные устройства, которые сдетонируют при перестановке. Это замедляет процесс утилизации опасных боеприпасов террористов, - рассказал офицер.

Командир Центра разминирования Вооруженных Сил Украины отметил, что в работе саперов очень помогают и эффективно работают минно-розыскные собаки, которые воспитываются в Центре.