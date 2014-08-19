Силы АТО освободили от террористов один район Луганска, бои продолжаются

Силы АТО освободили от террористов один район Луганска, продолжаются уличные бои в центре города.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Освобожден один район Луганска и уже продолжаются уличные бои в центральной части города», - сказал Лысенко.