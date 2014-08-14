РФ переправляет в Украину современные малогабаритные станции спутниковой связи

Россия переправляет в Украину современные малогабаритные станции спутниковой связи Р-438М.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, эти системы - российского производства, они позволяют быстро и мобильно поддерживать связь на больших расстояниях с использованием соответствующих спутников.

Одна из таких станций недавно была изъята украинскими военными во время боя в районе города Лутугино Луганской области, сказал Лысенко.