РФ переправляет в Украину современные малогабаритные станции спутниковой связи
17:46, 14 августа 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
Россия переправляет в Украину современные малогабаритные станции спутниковой связи Р-438М.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, эти системы - российского производства, они позволяют быстро и мобильно поддерживать связь на больших расстояниях с использованием соответствующих спутников.
Одна из таких станций недавно была изъята украинскими военными во время боя в районе города Лутугино Луганской области, сказал Лысенко.
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