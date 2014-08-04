В России находятся 311 украинских военных, которые из-за обстрела отошли туда утром

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на вечернем брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По оперативным данным, на территории РФ находится 171 военнослужащий ВСУ и 140 пограничников (всего 311 человек), которые были вынуждены перейти на российскую территорию через пограничный пункт «Гуково», сказал Лысенко. По его словам, по дипломатическим каналам сейчас принимаются меры для возвращения военнослужащих в Украину, после чего будут окончательно выяснены причины и обстоятельства такого шага с их стороны.

Читайте такжеСилы АТО заняли Ясиноватую и разблокировали пути на Дмитровку и Дьяково (карта) “Как только украинские военные вернутся в Украину, мы выясним, что произошло”, - сказал Лысенко.