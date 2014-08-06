За сутки в зоне АТО погибли 18 военнослужащих

Об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме того, он опроверг заявление бывшего министра обороны, народного депутата Анатолия Гриценко о том, что якобы во время транспортировки из зоны АТО раненных военнослужащих каждый третий из них умирает.

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По словам Андрея Лысенко, на сегодняшний день за время проведения АТО на востоке ранения получили около тысячи украинских военнослужащих, и из них лишь 12 умерли от ран - 7 в больницах, 5 во время транспортировки в больницы.