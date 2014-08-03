Сегодня в стране отмечают 10 годовщину Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Лучшие качества защитников Отечества военнослужащие Воздушных Сил демонстрируют и сегодня, в сложный для украинского государства время. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге и несокрушимость духа государственными наградами, ведомственными наградами награждены более 100 военнослужащих Воздушных Сил. Высокого звания Героя Украины посмертно удостоен командир транспортной авиационной эскадрильи «Блакитна стежа» бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Константин Викторович Могилко", - говорится в поздравлении министра обороны Валерия Гелетея.

По случаю праздника министр обороны пожелал военным и их семьям крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия, свершения всех планов и замыслов, успехов в благородном деле служения народу ради мира и процветания Украины.Читайте такжеСилы АТО сузили кольцо вокруг первомайско-алчевской группировки (карта)

Напомним, украинская боевая авиация принимает активное участие в проведении АТО на востоке Украины. Авиация сил АТО уничтожает военную технику и укрепления боевиков.

Президент Виктор Ющенко учредил День Вооруженных сил указом от 27 июня 2007 года.