Звание Героя Украины посмертно присвоено офицерам-участникам АТО Сенюку, Могилко и Кульчицкому

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.

Сенюк командовал 1-м аэромобильным батальоном 95-й десантной бригады Вооруженных сил, которая базируется под Житомиром. Погиб 3 июня неподалёку от Славянска.

В соответствии с указом, «за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите территориальной целостности и независимости Украины, жертвенное служение украинскому народу» президент присвоил Сенюку звание Герой Украины (посмертно) с удостаиванием ордена «Золота Зірка»Читайте такжеМинобороны наградило военнослужащих-участников АТО

Могилко был командиром экипажа АН-30Б Воздушных сил Украины, командиром эскадрильи «Голуба стежа». Его самолет был сбит Славянском 6 июня.

«За исключительное мужество и героизм, несокрушимость духа в борьбе за независимое Украинское государство, верность воинской присяге» президент присвоил Могилко звания Герой Украины (посмертно) с удостаиванием ордена «Золота Зірка».

Кульчицкий - генерал-майор начальник управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины, погиб 29 мая в результате обстрела вертолета неподалёку от Луганска, который перевозил военных для ротации.

«За исключительные военные заслуги перед Украинским государством, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета Украины» президент присвоил Кульчицкому звание Герой Украины (посмертно) с удостаиванием ордена «Золота Зірка».

Также президент отметил государственными наградами 169 военнослужащих ВСУ, Госпогранслужбы, МВД и СБУ «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге и несокрушимость духа», многих - посмертно.