Силовики взяли под контроль 2 важных населенных пункта на Луганщине и Донетчине - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"В районе Луганска взят под контроль важный населенный пункт Георгиевка. В этом населенном пункте соединяются дороги из населенных пунктов Алчевск, Ровеньки и Краснодон", - говорится в сообщении.

Контроль над этими коммуникациями позволяет перекрыть возможность снабжения оружием и боеприпасами боевиков, которые пока что находятся в Луганске, подчеркивают в штабе.Читайте такжеУкраинские силовики с боем вошли на западную окраину Донецка - Ярош

Взято под контроль часть пригорода Донецка - населенный пункт Пески. Контролируя этот населенный пункт силы АТО обеспечивают безопасность Карловского водохранилища.