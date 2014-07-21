Силовики взяли под контроль 2 важных населенных пункта на Луганщине и Донетчине - штаб АТО
14:15, 21 июля 2014Политика
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Контролируя населенные пункты Пески и Георгиевка, силы АТО обеспечивают безопасность Карловского водохранилища и смогут перекрыть возможность снабжения оружием и боеприпасами боевиков.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"В районе Луганска взят под контроль важный населенный пункт Георгиевка. В этом населенном пункте соединяются дороги из населенных пунктов Алчевск, Ровеньки и Краснодон", - говорится в сообщении.
Контроль над этими коммуникациями позволяет перекрыть возможность снабжения оружием и боеприпасами боевиков, которые пока что находятся в Луганске, подчеркивают в штабе.Читайте такжеУкраинские силовики с боем вошли на западную окраину Донецка - Ярош
Взято под контроль часть пригорода Донецка - населенный пункт Пески. Контролируя этот населенный пункт силы АТО обеспечивают безопасность Карловского водохранилища.
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