Десантники во время зачистки Лисичанска уничтожили снайперскую группу террористов
Во время зачистки города Лисичанск Луганской области бойцы высокомобильных десантных войск вооруженных сил (ВС) обезвредили снайперскую группу террористов.
Позиции преступников были оборудованы в хорошо укрепленном железобетонном бункере. Десантники, блокировав укрепления, с помощью взрывчатки освободили проход к бункеру. В результате короткого ожесточенного боя террористы были уничтожены, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Также, в операции по освобождению Лисичанска военнослужащие ВС захватили многочисленный арсенал оружия и боеприпасов бандитов.
Трофеями военнослужащих стали грузовик КамАЗ загруженный ракетами к зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также большое количество стрелкового оружия, минометов и пушек. Своим главным трофеем десантники считают снайперские винтовки нового образца, изготовленные в России.
Жители города Лисичанск радостно встретили своих освободителей. Во время прохождения колонн подразделений, которые принимают участие в АТО, местные жители приветствовали победителей криками "Спасибо за освобождение!".