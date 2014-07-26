Десантники во время зачистки Лисичанска уничтожили снайперскую группу террористов

Позиции преступников были оборудованы в хорошо укрепленном железобетонном бункере. Десантники, блокировав укрепления, с помощью взрывчатки освободили проход к бункеру. В результате короткого ожесточенного боя террористы были уничтожены, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Также, в операции по освобождению Лисичанска военнослужащие ВС захватили многочисленный арсенал оружия и боеприпасов бандитов.

Трофеями военнослужащих стали грузовик КамАЗ загруженный ракетами к зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также большое количество стрелкового оружия, минометов и пушек. Своим главным трофеем десантники считают снайперские винтовки нового образца, изготовленные в России.

Жители города Лисичанск радостно встретили своих освободителей. Во время прохождения колонн подразделений, которые принимают участие в АТО, местные жители приветствовали победителей криками "Спасибо за освобождение!".