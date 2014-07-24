В Минобороны объяснили причины третьей очереди мобилизации

Сегодня, 24 июля, в официальном издании Верховной Рады Украины - газете «Голос Украины» был опубликован закон Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».

Необходимость проведения третьей очереди частичной мобилизации обусловлена насущными задачами по поддержанию обороноспособности государства и завершения проведения антитеррористической операции.

Две первые «волны» частичной мобилизации позволили доукомплектовать до штатов военного времени 53 воинские части Вооруженных сил Украины и 18 частей других военных формирований, что позволило создать подразделения войск и сил, адекватных уровню угрозы на март-июнь этого года, усилить охрану государственной границы на направлениях, где сегодня идут бои, предотвратить вторжение регулярных войск Российской Федерации на континентальную Украину с территории временно оккупированного Крыма, с севера и востока страны, а также приднестровского направления.

Вместе с тем за последние недели видимые успехи антитеррористической операции привели к изменению тактики со стороны Российской Федерации и поддерживаемых ею террористов. При таких обстоятельствах, с целью сохранения способности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований выполнять боевые задачи в рамках АТО, наращивание подразделений войск и сил для отражения возможного вторжения, а также плановой перегруппировки личного состава, проводится третья очередь частичной мобилизации.

Также будет создана система пополнения некомплекта личного состава, усилено эшелон охраны государственной границы, наращено силы и средства территориальной обороны, усилено составляющую из технического прикрытия объектов, транспортной инфраструктуры и ее восстановление. В этой мобилизации будут сосредоточены усилия на обеспечении частей, которые занимаются поддержкой армии.

Согласно Указу, мобилизация проводится на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева. Призыв военнообязанных будет проводиться во всех указанных областях в пропорциональных объемах.

Третья очередь частичной мобилизации предусматривает 45 дней на мобилизацию. Это - определенный период времени, в течение которого, согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», местными органами государственной власти через военные комиссариаты осуществляется призыв военнообязанных и техники национальной экономики для доукомплектования воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до штатов военного времени.

То есть в течение этих 45 дней Министерство обороны, Национальная гвардия Украины, пограничники смогут доукомплектовать те части, которые сегодня необходимы для того, чтобы вытеснить из Украины российских террористов, которые сейчас оккупировали наши города и убивают мирных жителей.

Важно! Срок 45 суток не касается срока пребывания на военной службе военнослужащих, призванных во время мобилизации, а касается всего механизма призыва на военную службу.