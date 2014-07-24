Строители за свой счет отремонтировали казармы полка связи ВМС ВСУ

В военном городке передислоцированного из Крыма в Одесскую область отдельного полка связи Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины состоялась торжественная церемония по случаю завершения восстановительных работ в зданиях, предназначенных для проживания военнослужащих.

Представителям командования флота, гостям военных моряков и журналистам была представлена практически заново построенная, но теперь уже в соответствии с современными стандартами, казарма личного состава и казарма улучшенного типа (общежитие) для проживания военнослужащих службы по контракту. Капитальный ремонт и реконструкцию за собственный счет провели общество «Руникон строй инвест» и коллективное предприятие «Будова».

Читайте такжеПеред смертью все солдаты зовут маму

"Еще три месяца назад инфраструктура этого военного городка, что длительное время не эксплуатировался, имела достаточно ненарядный вид. Сегодня же мы имеем реальный результат: военнослужащие будут находиться в условиях, которые действительно отвечают всем стандартам и требованиям", - отметил во время митинга в воинской части командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, строителями выполнен очень большой объем работ, и восстановленные жилые помещения стали настоящим подарком военным морякам к их профессиональному празднику - Дню флота Украины, который будет отмечаться 27 июля. Кроме того, по мнению командующего, восстановление инфраструктуры полка связи, которое продолжается, - это хороший показатель единства украинского народа и ВМС ВС Украины.

Читайте такжеВоенные врачи Харькова помогли более 600 раненым в зоне АТО бойцам

"В непростое для государства и для строительных организаций время вами было принято решение быть вместе с военными моряками. Родина, флот этого вашего поступка не забудут", - отметил Гайдук. Он искренне поблагодарил строительные организации за сделанную работу.

Решением командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, за значительный личный вклад в восстановление инфраструктуры военного городка была награждена группа строителей.