Военные врачи Харькова помогли более 600 раненым в зоне АТО бойцам

- Почти 400 специалистов нашего военно-медицинского учреждения на месте и в полевых лагерях на Донбассе привлечены к лечению или реабилитации украинских воинов. Также в качестве усиления к нам прибыли лучшие военные врачи из других госпиталей, - отметил заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Николай Карпенко.

По словам военных медиков, проблем с всесторонним обеспечением нет. Все необходимое для работы с пациентами поступает централизованно из Киева, так и от благотворительных организаций.

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- В настоящее время у нас находятся почти 90 человек, которые прибыли из зоны АТО. Мы тесно сотрудничаем с гражданскими медицинскими учреждениями Харьковщины. Замечу, что большая материально-техническая помощь поступает со стороны местных органов самоуправления и рядовых граждан, - пояснил полковник медицинской службы Николай Карпенко.