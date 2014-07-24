Военные врачи Харькова помогли более 600 раненым в зоне АТО бойцам

11:30, 24 июля 2014
Армия
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За время проведения антитеррористической операции более 600 раненых в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащих из различных силовых структур прошли лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

Лікарі допомогли вже понад 600 пораненим / Міноборони України

- Почти 400 специалистов нашего военно-медицинского учреждения на месте и в полевых лагерях на Донбассе привлечены к лечению или реабилитации украинских воинов. Также в качестве усиления к нам прибыли лучшие военные врачи из других госпиталей, - отметил заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Николай Карпенко.

По словам военных медиков, проблем с всесторонним обеспечением нет. Все необходимое для работы с пациентами поступает централизованно из Киева, так и от благотворительных организаций.

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- В настоящее время у нас находятся почти 90 человек, которые прибыли из зоны АТО. Мы тесно сотрудничаем с гражданскими медицинскими учреждениями Харьковщины. Замечу, что большая материально-техническая помощь поступает со стороны местных органов самоуправления и рядовых граждан, - пояснил полковник медицинской службы Николай Карпенко.

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