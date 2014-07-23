Ремонтные подразделения ВСУ восстановили более тысячи единиц вооружения и военной техники

Как сообщили в штабе оперативного командования «Південь», если поломки боевых машин незначительные, то ее ремонт производится непосредственно в районах выполнения боевых задач. В случае более трудоемких работ, техника транспортируется к местам постоянной дислокации ремонтных подразделений.

"На стационарных ремонтных базах проводятся восстановительные работы на двигателях и ходовых частях, различных узлах и агрегатах техники. Также проводится замена резинотехнических изделий", - рассказал старший офицер штаба оперативного командования.

Следует отметить, что для своевременного ремонта вооружения и военной техники государство постоянно и своевременно обеспечивает ремонтные подразделения всем необходимым. В частности, в достаточном количестве имеются запасные части, топливо-смазочные материалы и высококвалифицированные специалисты.

В целом специалистами ремонтных подразделений, подчиненных оперативному командованию «Південь», восстановлено более тысячи единиц бронетанковой и автомобильной техники, которая задействована в выполнении боевых задач на востоке страны.