Армии выделили почти 200 тысяч литров бензина из госрезерва

На Винниччине склад горючего Центра материально-технического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины получил из госрезерва почти 200 тысяч литров бензина марки А80.

Как сообщили в командовании части, за последние пять лет это первое такое поступление.

"В этом году интенсивно проводилась выдача горючего. Горюче-смазочными материалами для выполнения заданий по назначению обеспечивались как части Воздушных Сил, так и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Сейчас продолжается процесс пополнения запасов горюче-смазочных материалов из госрезерва. Предполагается, что до установленных норм будут пополнены запасы автомобильного бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, масел различного достоинства", - отметил начальник склада горючего подполковник Руслан Шевчук.

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По словам заместителя командира части по работе с личным составом подполковника Александра Полищука, с начала года в рамках благотворительной помощи на склад поступило еще почти 100 тонн дизтоплива и автомобильного горючего.

"Понятно, что без надлежащего обеспечения горюче-смазочными материалами невозможно выполнить те задачи, что стоят перед подразделениями Вооруженных Сил Украины. Приятно, что это понимают и представители общественности и коммерческих структур, которые оказали свою посильную помощь", - выразил благодарность благотворителям офицер.