Авиационная комендатура Воздушных Сил ВСУ передислоцирована из временно оккупированного Крыма в Кировоград
По случаю передислокации авиационной комендатуры Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории АР Крым на военный аэродром в Кировограде состоялся праздничный митинг и торжественный ритуал поднятия Государственного флага Украины.
В торжественных мероприятиях приняли участие Председатель Кировоградской областной государственной администрации Александр Петик, заместитель командующего по логистике - начальник логистики Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Владимир Шатов, начальник гарнизона полковник Ярослав Кучер, военнослужащие авиационной комендатуры, которые не изменили присяге и вернулись из оккупированного Крыма.
Генерал-лейтенант Владимир Шатов отметил, что до октября текущего года штат летного и технического персонала авиационной комендатуры планируется увеличить до двухсот человек.
- Первоочередные задачи - это создание соответствующих бытовых условий для военнослужащих и членов их семей, восстановление инфраструктуры аэродрома, - рассказал заместитель командующего по логистике - начальник логистики Командования Воздушных Сил, - для этого в ближайшее время планируется провести ремонт поврежденных участков взлетной полосы, возобновить работу диспетчерской службы и основных объектов военного аэродрома.
Генерал-лейтенант Владимир Шатов отметил, что одной из насущных потребностей является создание необходимых условий, чтобы украинские военные самолеты имели возможность вполне безопасно взлетать и садиться на аэродром. Кроме того, необходимо обеспечить техническое обслуживание авиационной техники, которая будет базироваться на аэродроме.
После поднятия Государственного флага Украины председатель Кировоградской облгосадминистрации осмотрел территорию аэродрома, объекты инфраструктуры и пообещал, что областная власть будет оказывать всестороннюю поддержку военным в восстановлении работы военного аэродрома.