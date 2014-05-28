Коваль обратился к матерям и женам военнослужащих 51-й механизированной бригады

Исполняющий обязанности министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль обратился к матерям и женам военнослужащих 51 отдельной механизированной бригады, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

Коваль призвал не допустить распространения вооруженной агрессии террористов на всю территорию государства.

"К большому сожалению, мы имеем потери людей, которые отдали свою жизнь, выполняя священный долг перед Отечеством, защищая мирных граждан, в том числе детей и женщин, от террористов, которые попали на территорию Украины со стороны Российской Федерации... Все они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг во имя будущего нашего государства", - также отметил он.

По словам главы Минобороны, в настоящее время осуществляется передислокация подразделений 51-й отдельной механизированной бригады для решения существующих проблем, проведения доукомплектования и боевого слаживания.

"Нами будут тщательно проанализированы все недостатки, которые были допущены во время проведения мобилизационных мероприятий в бригаде. По каждому из них будут приняты решения, но только в рамках закона, который каждый из нас должен выполнять. Моим решением до нового места дислокации бригады направлено представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, юристов, специалистов по всестороннему обеспечению и психологов. Будут проверены военные комиссариаты, которые осуществляли доукомплектование бригады...", - отметил Коваль.

Кроме того, добавил он, в Верховной Раде Украины находятся проекты законов относительно существенного увеличения денежного обеспечения лиц, которые привлекаются к антитеррористической операции, и относительно освобождения от призыва граждан по различным семейным обстоятельствам, в частности по состоянию здоровья.

"В ситуации, в которой оказалась наша страна, мы все должны действовать сознательно, решительно, слаженно и в высшей степени профессионально. Как министр обороны Украины, я приложу все усилия к тому, чтобы обеспечить максимальную безопасность каждому вашему сыну или мужу", - обратился Коваль к матерям и женам военнослужащих.