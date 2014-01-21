В Севастополе началось заседание Группы планирования соединения BLACKSEAFOR

В мероприятии, которое продлится до 24 января, приняли участие представители делегаций ВМС на Черном море от Республики Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Российской Федерации. Рабочую группу от Военно-Морских Сил Украины возглавил заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Денис Березовский.

- Основной целью заседания является разработка проектов руководящих документов на проведение апрельского 2014 года активации BLACKSEAFOR, обсуждение состава сил, которые к ней будут привлекаться, уточнения соответствующих графиков проведения конкретных мероприятий, совершенствование Интернет-ресурсов, с целью обеспечения информационного обмена между участниками Соглашения BLACKSEAFOR, - сообщил он.

Контр-адмирал Денис Березовский также отметил, что по инициативе командующего ВМС ВС Украины адмирала Юрия Ільина участникам BLACKSEAFOR представлено предложение относительно формирования дополнительного берегового компонента во время проведения активаций в 2014 году. Окончательное обсуждение этого вопроса ожидается во время встречи Комитета командующих ВМС на Черном море.

Как сообщалось, Военно-Морские Силы Украины в августе 2013 года по ротационному принципу приняли командование соединением BLACKSEAFOR во время проведения активаций в 2013 году и продолжат его осуществлять во время активаций 2014 года. Апрельская активация 2014 года станет двадцать третьим развертыванием военно-морского соединения.

Рабочие сессии заседания Группы будут продолжаться в течение четырех суток.

Справка. BLACKSEAFOR является военно-морским (корабельном) соединением “по вызову”, созданным в соответствии с “Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества”, подписанного 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция).

Основными задачами BLACKSEAFOR являются проведение операций по поиску и спасанию, гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществления операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.