Украинские военнослужащие национального контингента в Косово будут охранять военную базу «GATE 1»
Согласно боевому распоряжению командира многонациональной боевой группы «East» сил KFOR полковника американской армии Дэвида Вудса, личный состав четырех специальных взводов национального контингента очередной ротации в течение более чем двух месяцев будет нести службу на севере края.
Заменив польское подразделение, украинские военные под общим командованием заместителя командира национального контингента капитана Николая Верпета будут обеспечивать круглосуточную охрану периметра военной базы «GATE 1» - передового оперативного лагеря сил KFOR.
- Максимальная бдительность, дисциплинированность и ответственность, строгое соблюдение мер безопасности, правил обращения с оружием и неукоснительное выполнение всех требований несения службы на определенных объектах станут залогом успешного выполнения задач, - подчеркнул командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев.
Основными задачами для военнослужащих национального контингента остаются проверка, контроль, осмотр и регистрация перемещений людей, транспортных средств, движущихся в контрольной зоне, предупреждение контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных предметов, демонстрация присутствия многонациональных сил KFOR населению в зоне интереса, сбор информации на территории мобильных контрольных пунктов, а также готовность к блокированию дорог по особому распоряжению для обеспечения эвакуации подразделений EULEX.