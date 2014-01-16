Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана находится с официальным визитом в Республике Афганистан

14 января 2014 года главнокомандующие вооруженных сил обеих стран прибыли в г. Герат, где расположен штаб Регионального командования «Запад» Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан. Во время пребывания в этой самой западной провинции Афганистана руководителей военных ведомств Украины и Итальянской Республики ознакомили с состоянием безопасности и процессом восстановления региона, а также с задачами, которые успешно выполняют военнослужащие регионального командования, среди которых 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Справка. В состав итальянского контингента входят: 5 офицеров в составе штаба (советник командира итальянского контингента, 2 офицера гражданско-военного сотрудничества, офицер отделения управления военными перевозками, помощник командира штабной роты), 2 военных врача (хирург и анестезиолог), 8 специалистов по разминированию и минно-поисковая собака.