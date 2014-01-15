Фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» в рамках операции ЕС «Аталанта» завершил первое патрулирование в Аденском заливе

Во время патрулирования персонал национального контингента на борту украинского флагмана выполнил все основные практические меры по обеспечению безопасности судоходства в определенных районах.

Сегодня, 15 января, корабль зашел в порт Джибути (Республика Джибути), где экипаж должен отработать меры по логистическому обеспечению. В частности, пополнить запасы, обслужить материальную часть и обеспечить досуг личного состава.

Следует отметить, что задачей национального контингента во время участия в операции ЕС «Аталанта» является предотвращение и противодействие проявлениям пиратства, защита гражданских судов, которые выполняют задачи в рамках Всемирной продовольственной программы, предупреждение и вмешательство в попытки совершения актов пиратства или вооруженного ограбления, взаимодействие со странами, структурами и организациями, которые представлены в регионе, для борьбы с актами пиратства.

Справка. 8 октября 2013 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA».

В операции «Океанский Щит» фрегат «Гетман Сагайдачный» выполнял задачи, связанные с охраной торгового судоходства в международном рекомендованном транзитном коридоре. Одновременно частью миссии фрегата были такие задачи, как разведка, мониторинг надводной обстановки и проведение рекогносцировки вдоль побережья северной части Сомали.

С 3 января по 5 марта 2014 года фрегат ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный» с персоналом национального контингента на борту в составе экипажа корабля, подразделения специального назначения и вертолетного отряда начал участие в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA».