70 лет мирного неба над Житомирской областью

Почтить события 1944 года пришли ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, военнослужащие гарнизона во главе с командиром 8 армейского корпуса – начальником Житомирского гарнизона генерал-лейтенантом Петром Литвиным, молодежь и общественность.

Собравшиеся возложили венки и цветы к Монументу Славы, отдав дань уважения тем, кто не вернулся в родной дом. После этого курсанты Житомирского военного института им. С. Королева Государственного университета телекоммуникаций прошли торжественным маршем.

Стоит отметить, что по случаю знаменательной даты в музее Боевой Славы 25 гарнизонного дома офицеров проходит цикл мероприятий, приуроченных событиям 1943-1944 годов. В частности, встречи военнослужащих гарнизона, учащейся и студенческой молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, а в библиотеках воинских частей развернуты книжные выставки.

Справка. Житомирско-Бердичевская наступательная операция, завершившаяся 14 января 1944 года, считается одним из ключевых сражений за Правобережную Украину. За участие в боевых действиях по освобождению Житомирской области 18 соединений и частей награждены орденами, а 44 воинам присвоено звание Героя Советского Союза.

Семь раз столица Советского Союза город Москва салютовала воинам 1 Украинского фронта за освобождение Житомирской области.