Хеннинг Амундсен: Фрегат "Гетман Сагайдачный" стал предметом гордости для своей нации, флота и НАТО

В письме коммодора Хенинга Амундсена на имя командира украинского национального контингента контр-адмирала Андрея Тарасова и командира фрегата "Гетьман Сагайдачный" капитана 2 ранга Романа Пятницкого подчеркивается, что корабль ВМС ВС Украины составил очень положительное впечатление. Залогом этому стала высокая мотивация личного состава, качественная подготовка к участию в операции. "Ключевым моментом во время участия в операции стало предотвращение возможного нападения пиратских лодок на гражданское судно в районе международного рекомендованного транзитного коридора. Экипаж корабля провел действия отлично, и я был поражен высокой скоростью реагирования команды вертолета и досмотровой команды фрегата "Гетман Сагайдачный", - говорится в письме коммодора Хенинга Амундсена.

По мнению командира первой постоянно действующей морской группировки НАТО, поход фрегата "Гетман Сагайдачный" заслуживает высокого уважения за высокую бдительность моряков, уровень боевой слаженности и безупречный результат в течение оперативного патрулирования.

"Фрегат стал предметом гордости для своей нации, флота, НАТО и международной антипиратской коалиции", - отмечает коммодор, и добавляет, что для него было большой честью и удовольствием взаимодействовать с фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Справка. 8 октября 2013 Верховная Рада Украины приняла закон "Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции "Океанский Щит" и в операции Европейского Союза "EU NAVFOR ATALANTA".

В операции "Океанский Щит" фрегат "Гетман Сагайдачный" выполнял задачи, связанные с охраной торгового судоходства в международном рекомендованном транзитном коридоре. Одновременно частью миссии фрегата были такие задачи, как разведка, мониторинг надводной обстановки и проведения рекогносцировки протяжении побережья северной части Сомали.

С 3 января 2014 фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" с персоналом национального контингента на борту в составе экипажа корабля, подразделения специального назначения и вертолетного отряда начал участие в операции Европейского Союза "EU NAVFOR ATALANTA".