Военные инженеры украинского национального контингента в Косово успешно прошли сертификацию командованием сил KFOR

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки штаба сил KFOR и оценки действий новоприбывших подразделений в случае необходимости их оперативного применения. Целью была отработка элементов взаимодействия по обеспечению свободы передвижения миротворческих войск совместно с реализацией технических и тактических навыков многонациональных подразделений на этапе урегулирования и управления агрессивно настроенной толпой населения. В тренировках приняли участие более 200 военнослужащих из состава национальных контингентов Вооруженных Сил Франции, Украины, Германии и Марокко.

По легенде учений, уличные протесты и демонстрации населения условной административно-территориальной единицы вышли из-под контроля и начали приобретать агрессивный характер с проявлениями элементов насилия. Полиция не в состоянии самостоятельно урегулировать ситуацию, и было решено задействовать миротворческие подразделения многонациональных сил. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным событиям, с применением против условных демонстрантов слезоточивого газа, дымовых гранат, взрывчатых пакетов и т.п..

В ходе проведения операции личный состав инженерной роты украинского национального контингента, входящего в состав объединенной логистической группы поддержки штаба KFOR под командованием командира роты капитана Вячеслава Шевчука успешно выполнил задачи по обеспечению свободы передвижения миротворческих войск (FOMD).

Согласно стандартным оперативным процедурам FOMD, после получения запроса на инженерную поддержку тактических подразделений по разграждению искусственно созданных препятствий (roadblock) на основных путях движения, украинские военные инженеры с помощью минно-поисковой собаки лабрадора по имени Ларс профессионально выполнили проверку дорожных завалов на наличие взрывоопасных предметов, и с использованием тяжелой инженерной техники ИМР-2М быстро разградили заблокированные пути, тем самым дав возможность бронированным машинам пробиться на поддержку к личному составу, который был отрезан от основных сил.

Командир Объединенной логистической группы поддержки штаба сил KFOR (JLSG) полковник ВС Франции Эрик Эуделин высоко оценил действия украинского подразделения, особенно работу экипажа тяжелой инженерной техники ИМР-2М в составе командира машины сержанта Александра Губаря и механика-водителя младшего сержанта Дмитрия Носикова.

Стоит добавить, что в интересах многонациональных боевых групп сил KFOR на инженерное подразделение национального контингента возлагаются задачи по расчистке дорог, проведение земляных работ, разгрузке и погрузке грузов, строительство защитных стенок, оборудование невзрывных заграждений, частичный ремонт и обслуживание путей движения, инженерная разведка местности на наличие взрывоопасных предметов и их обезвреживание, разрушение объектов и т.д..