Министр обороны Украины Павел Лебедев: “Сокращение армии коснется в основном частей и подразделений обеспечения и управления”

К 2017 году из рядов Вооруженных Сил Украины уволят в запас более десяти тысяч офицеров.

Реформирование Вооруженных Сил Украины предполагает сокращение личного состава, а это ставит перед оборонным ведомством задачи по социальной адаптации офицеров, уволенных в запас.

О том, какие меры командование украинской армии предпринимает в этом направлении, а также о зарплате контрактников и решении жилищного вопроса военнослужащих “ФАКТАМ” рассказал Министр обороны Украины Павел Лебедев.

“Командир взвода, попавший под сокращение после 10 лет службы, получит компенсацию в размере более 17 тысяч гривен”

Вопрос: Павел Валентинович, сколько младших, средних и старших офицеров планируется уволить в запас?

— Главной задачей реформирования Вооруженных Сил Украины является создание армии нового типа: мобильной, хорошо подготовленной и оснащенной новой, модернизированной техникой. При этом приоритетной задачей для нас является сохранение высококвалифицированного кадрового потенциала, то есть наиболее опытных, высокопрофессиональных военных. А к этой категории относятся военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, имеющие практический опыт международных операций по поддержанию мира и безопасности, владеющие иностранными языками. В ходе подготовки кадровых решений будут также учтены результаты комплексного оценивания военнослужащих. Прогнозируется, что в 2014 году сократят около двух с половиной тысяч офицеров, в 2015-м — 1 тысячу 800, в 2016 году — 3 тысячи и в 2017-м также три тысячи военнослужащих.

Вопрос: Какие части подпадут под сокращение?

— Сокращение коснется в первую очередь частей и подразделений обеспечения и управления. В Государственной комплексной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017 года речь идет о достижении разумного баланса между боевыми подразделениями и частями обеспечения. Следовательно, соотношение боевого и обеспечивающего элемента в нашей армии будет приведено в соответствие с современными стандартами, принятыми во всем мире.

Таким образом, если на сегодняшний день из 182 тысяч человек, составляющих общую численность армии, в боевых частях служат 70 тысяч, то в 2017 году из 122 тысяч человек минимум 65 тысяч будут служить в боевых частях.

Вопрос: На какую компенсацию может рассчитывать офицер в случае увольнения?

— Это будет зависеть от воинского звания, выслуги лет, а также должности, с которой его сокращают. Кроме того, принимаются во внимание условия и причины увольнения и ряд других факторов. Для военнослужащих, имеющих 10 лет выслуги, предусмотрена одноразовая компенсация в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Например, после 10 лет выслуги попавший под сокращение командир взвода получит 17 тысяч 435 гривен, главный старшина — 16 тысяч 605, а командир танка — 14 тысяч 800 гривен.

Вопрос: Во сколько Украине обойдется реформирование армии?

— Общий бюджет реформирования Вооруженных Сил Украины запланирован на уровне более 131 миллиарда гривен. Эта сумма определена с учетом требований Стратегии национальной безопасности Украины, Военной доктрины, Стратегического оборонного бюллетеня и на основе положений Концепции реформирования и развития армии до 2017 года. При этом на боевую подготовку ВСУ планируется направить более 12 миллиардов гривен, то есть финансирование запланировано увеличить с 6,4 процента от общего бюджета в 2013 году до 10,6 процента в 2017-м. На вооружение планируем потратить 24,7 миллиарда гривен, а на содержание Вооруженных сил запланировано 89,7 миллиарда гривен. И здесь важно то, что мы предполагаем уменьшить объем затрат на содержание Вооруженных сил Украины в общем балансе оборонного бюджета с 83 процентов в 2103 году до 68 процентов — в 2017-м.

“Уже проведена инвентаризация и паспортизация 168 домов, которые строят для военных”

Вопрос: Что сделано для социальной адаптации офицеров, которых сократят? Существует ли реальная программа переподготовки и как она будет действовать на практике?

— Да, мы активно проводим переобучение офицеров, подпадающих под сокращение. Это, в частности, предварительная работа в воинских частях, отбор кандидатов на курсы, профессиональная переподготовка, психологическая реабилитация, а также содействие в трудоустройстве. На базе лучших государственных вузов — таких как Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Украинский национальный аграрный университет и других — действуют курсы, где военнослужащие получают перспективные и востребованные гражданские специальности: “управление персоналом организации”, “информационные технологии в бизнесе”, “менеджер телекоммуникационных систем”, “информационный менеджмент”, “агент по организации туризма” и прочие.

В сфере переподготовки военнослужащих, уволенных в запас, для нас остается приоритетом сотрудничество с Министерством социальной политики, Ресурсным и карьерным центром для уволенных военнослужащих, работающим по программам, финансируемым Североатлантическим альянсом и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках этих программ в 45 населенных пунктах Украины проводится профессиональное обучение по 49 гражданским специальностям. Переподготовку прошли уже 2 тысячи 457 военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Международный фонд социальной адаптации реализует в нашей стране совместный проект с участием 11 вузов Украины и норвежского Университета Нурланда, на базе которых офицеры и члены их семей проходят профессиональную переподготовку. Мы также активно сотрудничаем с Государственной службой занятости, администрациями городов, ассоциациями предпринимателей и другими общественными организациями. И эти программы уже дают результаты. Так, около четырех тысяч человек уже завершили обучение по 14 специальностям. Причем более 70 процентов из них трудоустроились в первые три месяца после окончания курсов, остальные нашли работу на протяжении года. Отмечу, что в сегодняшних реалиях крупные компании хотят видеть на руководящих должностях именно бывших военнослужащих, поскольку они имеют отличные навыки и опыт эффективного управления.

Вопрос: Как будет решаться жилищный вопрос офицеров, стоявших в квартирной очереди?

— Действительно, жилищная проблема является достаточно острой для армии, и мы прилагаем все усилия для ее решения. На сегодняшний день более 44 тысяч семей военнослужащих нуждаются в улучшении жилищных условий, а список льготников насчитывает более 19 тысяч человек. Поэтому мы уже провели инвентаризацию и паспортизацию 168 домов, которые строят для военных, разделив их на четыре категории. В первую вошли объекты, готовые на 80-90 процентов, в дальнейшем их достроят за бюджетные средства. Это девять домов на 257 квартир, которые можно максимально быстро ввести в эксплуатацию.

В 2013 году Комиссия по контролю за распределением жилья в Вооруженных Силах Украины утвердила распределение 449 квартир, из них 270 служебных, а 179 – постоянных. На сайте ведомства список очередников постоянно обновляется. Таким образом, каждый военнослужащий может отслеживать продвижение своей очереди на получение жилья. Ни одна попытка обойти установленный порядок, нарушить закон или совершить коррупционные деяния в этой сфере не увенчается успехом, нарушители будут строго наказаны, невзирая на чины и должности.

“Каждому контрактнику предоставят усовершенствованный социальный пакет”

Вопрос: Сколько сейчас в нашей армии контрактников? Какая у них заработная плата, обеспечение и социальные льготы?

— В настоящее время в Вооруженных Силах Украины на должностях рядового, сержантского и старшинского состава проходят военную службу по контракту более 52 тысяч человек. С августа 2012 года вдвое увеличено денежное обеспечение военнослужащих Военно-Морских Сил, высокомобильных десантных войск, частей специального назначения, инженерно-технического состава авиации и военных частей, дислоцированных в АР Крым. На сегодня они получают как минимум 3 тысячи гривен. Денежное обеспечение остальных военнослужащих с 1 апреля 2013 года увеличивается поэтапно – ежеквартально на 20 процентов. Таким образом, к июлю 2014 года оно будет удвоено по сравнению с 1 апреля 2013 года. А в 2017 году мы планируем довести денежное довольствие рядового и сержантского состава до 4 тысяч 424 - 5 тысяч 015 гривен, младшего офицера – до 7 тысяч 876 - 8 тысяч 264 гривен, старшего офицера – до 9 тысяч 854 - 10 тысяч 554 гривен.

Каждому молодому человеку, заключившему с Минобороны контракт на прохождение службы, предоставят усовершенствованный социальный пакет, предусматривающий право выбора места прохождения службы при подписании первого контракта, обеспечение надлежащими условиями для службы и отдыха, в частности служебным жильем в казармах, переоборудованных под общежития улучшенного типа.

Кроме того, военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава контрактной службы гарантируется бесплатное трехразовое питание во время несения боевого дежурства, караула, суточного наряда и пребывания в учебных центрах. С целью углубления профессиональных знаний и получения высшего образования (степени «бакалавр») лицам рядового, сержантского и старшинского состава воинской службы по контракту предоставляется возможность бесплатного высшего образования в соответствующих высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины.

Вопрос: Как проходит процесс реализации избыточного военного имущества и куда идут полученные средства?

— Подчеркну, что средства, необходимые для охраны военных городков, которые армия уже не использует, или высвобожденные в результате реформирования, довольно значительны. Ежесуточно для их охраны привлекают свыше двух тысяч военнослужащих, на содержание высвобожденных городков ежегодно выделяется более 200 миллионов гривен. Следовательно, в нынешних финансово-экономических условиях содержать подобные объекты нецелесообразно. Поэтому было принято решение о реализации этой недвижимости на открытых публичных аукционах. Кабинет Министров принял постановление, регулирующее порядок отчуждения имущества военных городков с земельными участками, которые высвобождаются в процессе реформирования армии. Сейчас на балансе Минобороны значатся 411 полностью освобожденных военных городков. Это около 7 тысяч 430 зданий и сооружений, занимающих площадь более 35 тысяч гектаров. Еще 214 городков высвободятся в процессе дальнейшего реформирования ВСУ. Средства от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого военного имущества зачисляются в госбюджет (специальный и общий фонды). Пока что получено 170 миллионов гривен. Эти деньги планируется использовать для решения жилищного вопроса военнослужащих, а также ряда других социальных проблем.

Александр АРТАЗЕЙ, “ФАКТЫ”.