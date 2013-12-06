Министр обороны поздравил с присвоением очередных воинских званий группу офицеров командного состава Вооруженных Сил Украины

В мероприятии приняли участие Министр обороны Украины Павел Лебедев, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-олковник Владимир Замана, заместители главы оборонного ведомства и заместители начальника Генерального штаба, командующие видов Вооруженных Сил Украины, руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

В торжественной обстановке, в соответствии с Указом Президента Украины, Министр обороны Украины Павел Лебедев вручил погоны офицерам командного состава Вооруженных Сил Украины и государственные награды.

– Сегодня лучшие представители видов и родов войск, которые добросовестно, с честью и достоинством выполняют свой конституционный долг защитника Отечества, получили высшие офицерские звания. Ваши заслуги не остались без внимания руководства нашего государства. Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Федорович Янукович лично принял соответствующее решение, – отметил Министр обороны и поздравил военнослужащих.