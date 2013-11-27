Военнослужащие ВС Украины и Королевства Дания обсуждают подготовку совместной военно - транспортной операции "Северный сокол - 2014"

В соответствии с планом работы, датские офицеры совместно с офицерами Командования Воздушных Сил ВС Украины и военной части обсуждают вопросы, связанные с состоянием работ по оборудованию Операционного центра, закупки и передачи хозяйственного и технического оборудования, заключение договора дарения между Министерством обороны Королевства Дания и военной частью.

По словам руководителя украинской делегации полковника Сергея Артеменко, указанный центр будет выполнять функции управления при подготовке и проведении совместных со странами - членами НАТО мероприятий международного военного сотрудничества с военно-транспортных перевозок.

Кроме того, в ходе этой встречи стороны обсудят вопросы подготовки очередной совместной военно - транспортной операции "Северный сокол - 2014".

Визит делегации представителей Вооруженных сил Королевства Дания в Украине продлится до 29 ноября.