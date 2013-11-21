Военные имплантологи провели благотворительную акцию для ветеранов и военнослужащих Одесского гарнизона

По словам начальника Центральной стоматологической поликлиники Министерства обороны Украины, заслуженного врача Украины Рафика Камалова, это мероприятие было лично поддержано Министром обороны Украины Павлом Лебедевым, а также врачами-добровольцами военно-медицинских учреждений.

– Подобные мероприятия с участием военных имплантологов уже прошли в Киеве, Львове и Симферополе. На очереди – Харьков, Хмельницкий, Черновцы. Главным акцентом остается внедрение новых социально-медицинских стандартов для защитников Отечества во всех регионах Украины, – отметил Рафик Камалов.

Начальник клиники челюстно-лицевой хирургии военно-медицинского клинического центра Южного региона подполковник медицинской службы Виктор Мазур сообщил, что для оказания помощи по восстановлению утраченных зубов медицинский персонал центра подготовил операционные, обеспечил медицинскую диагностику и провел дооперационную подготовку пожилых пациентов.

– Уход за ортопедическими конструкциями на имплантатах не требует от ветеранов дополнительных усилий. Отныне они могут не бояться где-то потерять свой протез: новые зубы не выпадают, и как следствие – к людям возвращается и психологическое благополучие. Учитывая высокую себестоимость одноразовых инструментов, которые используются во время таких операций, медицинских препаратов и материалов для изготовления временных и постоянных протезов, все расходы взяли на себя государственные и частные стоматологические клиники региона, а также зуботехнические лаборатории, – подчеркнул подполковник медицинской службы Виктор Мазур.