Министр обороны Павел Лебедев проверяет воинские части и учреждения Ровенского гарнизона

В сопровождении начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал - полковника Владимира Заманы и временно исполняющего обязанности командующего войсками оперативного командования "Север" генерал-лейтенанта Игоря Колесника, руководитель оборонного ведомства ознакомился с инфраструктурой оперативного командования "Север", посетил командный пункт , комнату боевой Славы , парк боевой и специальной техники отдельного батальона охраны и обслуживания, также он посетил военные части гарнизона и площадки перспективного строительства жилья для семей военнослужащих.

Министр обороны ознакомился с состоянием дел в 55 отдельном линейно - узловом полку связи, осмотрел парк боевых машин. Также посетил площадку перспективного строительства второй очереди на улице Вербовая, что в Ровно.

В рамках рабочей поездки в Ровенского гарнизона Павел Лебедев также осмотрел военный гарнизонный госпиталь. Павел Лебедев прошелся отделениями госпиталя , пообщался с пациентами , среди которых есть и ветераны. Он пожелал скорейшего выздоровления и крепкого здоровья всем , кто находится на лечении. Министр обороны поставил задачу относительно будущей деятельности госпиталя .

Планируется, что в рамках своего визита в Ровенскую Министр обороны также будет работать на центральной базе хранения вооружения в Оржеве. Павел Лебедев планирует встретиться с председателем Ровенской облгосадминистрации Василием Берташем, после чего в управлении оперативного командования "Север" будет проведен подведения итогов его работы.