Фрегат "Гетьман Сагайдачный" приступил к третьему патрулированию в Аденском заливе

Напомним, что в период с 29 октября по 7 ноября во время второго патрулирования персонал национального контингента обеспечивал безопасность судоходства в определенных районах Аденского залива и проводил интенсивную подготовку экипажа корабля и досмотровой команды, а также осуществлял мониторинг морских перевозок.

Члены экипажа довольны ходом боевой службы украинского флагмана. Моряки утверждают, что работа в открытом море тяжелая, но почетная, ведь сейчас они выполняют задачи государственного уровня.

Во время пребывания в порту Джибути была проведена работа по логистического обеспечения корабля, в частности заправку дизельным топливом и маслами, пополнение запасов, обслуживанию материальной части корабля и отдых личного состава.

Как сообщалось, участие фрегата ВМС Украины "Гетьман Сагайдачный" в рамках выполнения операции "Океанский щит" по противодействию пиратству на море в определенных районах Аденского залива продлится до 3 января 2014 .