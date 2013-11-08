Министр обороны Украины Павел Лебедев: «Основная задача на сегодняшний день – сохранение боевой готовности Вооруженных Сил»

Сегодня, 8 ноября, в рамках рабочей поездки на Закарпатье Министр обороны Украины Павел Лебедев встретился с личным составом 15 отдельного горно-пехотного батальона 128 отдельного горно-пехотной бригады.

Руководитель оборонного ведомства довел военнослужащим основные пути развития и реформирования Вооруженных Сил.

– Настоящая численность Вооруженных Сил Украины – 182 000 человек. Из них только 70 тысяч несут боевую службу. Поэтому основная задача на сегодняшний день – сохранение боевой готовности. Мы должны привести в соответствие количество воинских частей, которые занимаются боевой подготовкой, и частей обеспечения. В результате оптимизации боевой комплект Вооруженных Сил будет в количестве 65 тысяч человек при их общей численности в 120 тысяч, – отметил Павел Лебедев.

Министр обороны акцентировал внимание на положительной динамике перехода отечественной армии на контрактную форму комплектования. Военно-Морские Силы, авиация Воздушных Сил, спецподразделения уже на 100 % укомплектованы контрактниками.

– С начала этого года уже приняты на военную службу более 5 000 контрактников. До конца года будет набрано еще около 2 тысяч человек. Этим вопросом должны заниматься командиры, заинтересованные в том, чтобы их подчиненные были максимально подготовленными. Ведь за 1 год сделать из срочника профессионала своего дела невозможно, и даже сегодня, находясь на ротных тактических учениях горно-пехотной роты было заметно, где профессионалы-контрактники, а где – военнослужащие срочной службы, – отметил он.

По словам Павла Лебедева, переход на комплектование Вооруженных Сил по контрактному принципу зрел давно, и этот процесс уже необратим. В этом контексте руководитель оборонного ведомства поставил задачу руководству отдельного горно-пехотной бригады соответствующие задачи.

– Мы работаем над тем, чтобы максимально повысить интенсивность боевой подготовки. Военнослужащие должны постоянно совершенствовать свои навыки, и для этого предусмотрено соответствующее финансирование, – подчеркнул Министр обороны Украины.

В завершение встречи Павел Лебедев поощрил лучших военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона.