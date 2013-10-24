Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" завершил первое патрулирование в Аденском заливе и зашел в порт Джибути
11:23, 24 октября 2013Армия
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Фрегат ВМС ВС Украины Гетман Сагайдачный в составе многонационального корабельного соединения , в рамках выполнения операции« Океанский щит "завершил свое первое патрулирование в Аденском заливе и 23 октября зашел в порт Джибути (Республика Джибути).
В период с 12 по 23 октября под руководством контр - адмирала Андрея Тарасова персонал национального контингента опросил 15 судов, могут подвергаться нападению пиратов . Также было обеспечено проведение интенсивной подготовки экипажа корабля и досмотровой команды и осуществлен мониторинг морских перевозок.
Как сообщалось, участие фрегата ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" в рамках выполнения операции «Океанский щит" по противодействию пиратству на море в определенных районах Аденского залива продлится до 3 января 2014 .
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