Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" завершил первое патрулирование в Аденском заливе и зашел в порт Джибути

В период с 12 по 23 октября под руководством контр - адмирала Андрея Тарасова персонал национального контингента опросил 15 судов, могут подвергаться нападению пиратов . Также было обеспечено проведение интенсивной подготовки экипажа корабля и досмотровой команды и осуществлен мониторинг морских перевозок.

Как сообщалось, участие фрегата ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" в рамках выполнения операции «Океанский щит" по противодействию пиратству на море в определенных районах Аденского залива продлится до 3 января 2014 .