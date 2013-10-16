Результаты расследования получения должностными лицами Министерства обороны Украины жилья будут доведены до общественности , - Павел Лебедев
20:15, 16 октября 2013Армия
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По факту выхода видеосюжета, показанного в эфире канала "1+1", будет проведено служебное расследование.
Министерство обороны Украины официально сообщает, что по факту выхода видеосюжета, показанного в эфире канала "1+1" в программе "Гроші " от 14 октября 2013 в 22:30, о получении должностными лицами Министерства обороны Украины жилья, по поручению Министра обороны Украины Павла Лебедева, будет проведено служебное расследование.
По результатам расследования будут приняты административно-дисциплинарные меры.
Результаты расследования будут доведены до общественности и средств массовой информации.
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