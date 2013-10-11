Академию сухопутных войск посещает делегация Министерства обороны Монголии

Руководитель украинского военного вуза радостно приветствовал иностранных гостей в стенах заведения и поделился размышлениями о тесных исторических связях , которые объединяют Украину и Монголию . Многие успешные и влиятельных граждан Монголии , среди которых и нынешний Президент этой страны Цахиагийн Элбэгдорж , в свое время учились в Высшем военно - политическом училище , правопреемником которого теперь именно Академия сухопутных войск.

- У меня лично упоминания о Монголии вызывают только положительные эмоции , - сказал генерал - лейтенант Павел Ткачук. - Кроме того , что с этой далекой страной тесно связан наше учебное заведение , достаточно длительный период своей офицерской карьеры я также провел в Монголии.

Во время встречи глава украинского вуза и иностранные гости обсудили план работы в Академии и ключевые вопросы будущего сотрудничества , а также обменялись сувенирами.

Впоследствии полковник Л. Гансел и подполковник Н. Нямжаргал осмотрели объекты учебно -материальной базы учебного заведения и ознакомились с системой подготовки будущих офицеров для украинского войска . Согласно плану визита , члены монгольской делегации посетили Международный центр миротворчества и безопасности Академии , где они осмотрели возможности подготовки миротворческих и боевых подразделений ВС Украины . У них будет возможность понаблюдать за ходом проведения Курса подготовки инструкторов по противодействию самодельным взрывным устройствам. Также они примут участие в брифинге с руководством Центра , где обсудят вопросы возможностей МЦМБ по проведению курсов для военнослужащих стран - партнеров , в том числе и Вооруженных сил Монголии.