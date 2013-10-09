В Национальном университете обороны проходит Курс противодействия коррупции

С 7 по 11 октября в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского проводятся занятия по теме "Подготовка лидеров оборонных ведомств по вопросам воспитания добропорядочности". Организация и проведение курсов является результатом совместной деятельности между военным вузом, британским советником по вопросам обороны при Министерстве обороны Украины господином Филиппом Джонсом, академией обороны Великобритании и международной неправительственной организацией "Transparency International UK".

В торжественной церемонии открытия курса приняли участие заместитель начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского полковник Валерий Доброгурский и британский советник по вопросам обороны при Министерстве обороны Украины господин Филипп Джонс.

Преподавателями на указанном курсе впервые являются украинские специалисты, прошедшие профессиональную подготовку в указанной области на базе академии обороны Великобритании, научно-педагогические работники университета: доктор военных наук, профессор, заслуженный работник образования Украины Юрий Репило, подполковник Сергей Тарасов и кандидат экономических наук, подполковник Алена Голота. Также перед аудиторией выступили приглашенные эксперты в области борьбы с коррупцией - председатель правления "Transparency International Ukraine" Андрей Марусов и представитель "Transparency International UK" Алан Валдроу.

Целью курса является формирование сознания о возможности предотвращения коррупции и предоставления возможных инструментов ее противодействия у военнослужащих - руководителей всех звеньев военного управления Вооруженных Сил Украины.

Программа занятий предусматривает ознакомление с общей характеристикой коррупции, источниками коррупции в оборонном секторе и ее последствиями, иностранным опытом противодействия коррупции при международных операций по поддержанию мира и безопасности.