Первые партии призывников уже отправлены в войска

Так, торжественные отправки состоялись на сборных пунктах Черниговского, Черкасского, Харьковского областных военкоматов . Юношей направили в воинские части Воздушных Сил и Сухопутных войск ВС Украины и внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в разных областях Украины.

Как сообщил старший офицер центра личного состава Территориального управления "Север " подполковник Сергей Бойко , все работники военкоматов готовы к отправок призывников в войска. Ежедневно на каждой областной призывной участки проходят медицинское обследование около 70 юношей.

- В областных военных комиссариатах для полноценной работы военно -врачебной комиссии созданы все условия , подобранные лучшие специалисты медицинских учреждений областных центров и осуществляется обеспечение призывников горячей пищей во время пребывания на сборных пунктах , - сообщил офицер.

Стоит отметить , что этой осенью из семи областей Украины , входящих в зону ответственности Территориального управления "Север " , на срочную военную службу будет отправлено 3000 юношей.

Со сборного пункта Ровенского областного военного комиссариата также направлено первую команду призывников. Всего в ряды Вооруженных Сил и других военных формирований Украины с Ровенщины будет направлено 270 юношей.

Из Днепропетровска уже отправлено 80 призывников. В мероприятии, которое по традиции прошел возле Монумента Славы в центре города , приняли участие заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации - председатель областной призывной комиссии Ростислав Ботвинов , начальник штаба - первый заместитель командира 6- го армейского корпуса полковник Сергей Корнийчук, Днепропетровский областной военный комиссар полковник Сергей Калашников, военнослужащие местного гарнизона и гарнизона г. Черкасское, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Днепропетровской флотилии юных моряков и речников , местного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Евгения Березняка, школьники, допризывная и призывная молодежь.

Призывников и гостей праздника поздравил коллектив вокально - хореографического ансамбля " Юность Днепра " . Воины 93- й отдельной механизированной бригады 6- го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины продемонстрировали свой ​​строевой выучку.

После этого призывники отправились на областной сборный пункт , откуда в составе своих команд они будут направлены для прохождения срочной военной службы в воинские части Сухопутных войск и воинских частей внутренних войск МВД Украины.