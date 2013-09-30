Офицер Виталий Герасимов помог своей команде одержать кубок чемпионата Европы по стронгмену

В Днепропетровске на фестивальном причале состоялись командные соревнования сборной Украины против сборной Европы по стронгмену "Forex Trend Strongman Cup 2013".

Одним из организаторов и участником соревнований стал председатель Днепропетровской областной федерации стронгменов, заслуженный мастер спорта и двукратный обладатель титула "Самый сильный человек мира" офицер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины капитан Виталий Герасимов.

Главным рефери турнира был многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. Участники турнира соревновались за победу в пяти эстафетах богатырскому многоборью. В частности, в перекидании 280-килограммовой покрышки на время и поднятии Логлифта весом 135 килограммов. В следующих этапах турнира богатырям необходимо было в полулежачем положении тянуть 25-тонный бензовиз на дистанцию ​​15 метров, а также подъеме Дамбл (95-килограммовой гантели) и Менхуд Стоуна (поднятии и перекидании на время цементных шаров весом от 100 до 180-ти килограммов) .

В напряженной и упорной спортивной борьбе титул чемпионата Европы по стронгмену одержала команда сборной Украины со счетом 4:1.

Как рассказал капитан Виталий Герасимов, эти соревнования являются примером для военнослужащих оборонного ведомства, ведь команду сборной Европы представляли известные спортсмены мирового уровня. Это еще раз доказывает, что при большом желании можно с пользой сочетать занятия спортом и достойную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, приобретая спортивные победы в пользу нашего государства.