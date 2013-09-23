В рамках празднования Международного дня мира Харьков посетили миротворцы из трех стран

По словам заместителя начальника Харьковского военного гарнизона полковника Юрия Калгушкина , во время встречи , участников миротворческих миссий из России и Польши наградили медалями и нагрудными знаками. Также , за свою волонтерскую деятельность получили награды четыре юных миротворцев из Харькова , фамилии которых будут внесены и Книгу памяти и реестр международной интернет -страницы миротворцев.

Кроме этого в Международный день мира миротворцы харьковские и киевские миротворцы , представитель " Музея миротворческих операций" Российского союза миротворцев ООН Михаил Летягин и представитель правления союза ветеранов миротворческих миссий ООН в Кракове Едваврд Потоцкий подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве.

- Этот меморандум станет договоренности о сотрудничестве в развитии дела мира , обмена опытом для разработки новых форм работы с молодежью , - рассказал координатор Международных программ " Школа мира " и "Юный миротворец " Сергей Самойлов. - В дальнейшем мы планируем присоединить к меморандуму Чехию , Францию ​​, Китай и другие страны. Существуют еще страны , где мир является желанной целью , где о нем только мечтают . В процессе создания мира принимает участие многие страны. Появилось уже целое поколение миротворцев и наша главная цель - показать , что это не только люди с оружием в руках , - отметил он.

Для иностранных гостей была организована экскурсия по музею Афганской войны и посещение национального мемориального комплекса "Высота маршала Конева " . Также для миротворцев свои умения и навыки в рукопашном бою продемонстрировали воспитанники юношеского десантно - спортивного клуба " Маргеловець " . В конце встречи миротворцы из трех стран обменялись подарками и попробовали полевой каши .