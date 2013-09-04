Военные Бахчисарайского гарнизона, которые планируют уволиться в запас, прошли переподготовку

В крымском городе Бахчисарай состоялась торжественная церемония выпуска слушателей первого набора в рамках совместного проекта Минобороны и ОБСЕ "Помощь в социальной адаптации уволенным военнослужащим ВСУ " по программе "Информационный менеджмент".

Втечение 3 месяцев (500 учебных часов) 30 военнослужащих частей Бахчисарайского гарнизона, которые планируют в ближайшее время освободиться в запас проходили профессиональную переподготовку. Занятия со слушателями проводили преподаватели Севастопольского экономико-гуманитарного института Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. По программе подготовки военные изучали менеджмент, маркетинг, современные информационные технологии, деловой английский язык.

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