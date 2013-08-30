Командование украинских ВМС посетил заместитель командующего Морским компонентом НАТО «Нортвуд»

Сегодня, 30 августа, в штабе украинского флота состоялась протокольная встреча временно исполняющего обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Сергея Елисеева с заместителем командующего Морским компонентом НАТО «Нортвуд» вице-адмиралом Кристианом Канова (ВМС Франции), делегация которого находится в Севастополе в рамках визита в город кораблей из состава 2-й Постоянно действующей военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

Во время встречи стороны обсудили вопросы углубления дружеских отношений и развития сотрудничества между флотами стран мира ради укрепления безопасности на море. Также уделили внимание вопросам, связанным с подготовкой активов украинских ВМС к участию в многонациональной операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит».

Вице-адмирал Сергей Елисеев отметил, что теперь успешно завершается подготовка фрегата «Гетман Сагайдачный» с вертолетом и обзорной командой на борту к длительному походу в район Аденского залива, поблагодарил за содействие со стороны экспертов штабов НАТО в деле адаптирования новых подходов в системе подготовки соответствующих активов ВМС ВС Украины.

Вице-адмирал Кристиан Канова выразил от имени командующего Морским компонентом НАТО «Нортвуд» благодарность украинской стороне за участие в операции «Активные усилия» в Средиземном море и дальнейшее участие активов ВМС ВС Украины в многонациональных операциях по противодействию пиратству на море в районе Аденского залива.

Как сообщалось, с 29 августа до 2 сентября проходит визит в порт Севастополя кораблей из состава 2-й Постоянно действующей военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) – флагманского корабля «FGS Mosel» (ВМС ФРГ), тральщика «FGS Rottweil» (ВМС ФРГ) и тральщика «TCG Erdemli» (ВМС Турции). Визит проходит в соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на август-сентябрь 2013 года.