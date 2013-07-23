Военнослужащие выполнили нормативы по инженерной подготовке

– С начала месяца в этом разделе начался интенсивный период, сейчас в самом разгаре индивидуальная подготовка военнослужащих по модульному принципу, – рассказал командир полка связи полковник Сергей Патапов. – Связисты учатся и проверяются по основным предметам общевойсковых дисциплин. Например, сейчас они оборудуют одиночные окопы для стрельбы из автомата и минные заграждения.

По словам начальника Центра майора Николая Захарчука, стандарт по инженерной подготовке отрабатывается в течение четырех дней. Сначала его подчиненные прослушали лекции, затем выполнили упражнения по инженерной подготовке на полигоне. На третий день они тренировались до сдачи стандарта и уже в этот день командование Центра провело оценки военнослужащих по стандарту.

– Для правдоподобности ситуации мы ввели связистов в тактическую обстановку. В частности, по сценарию, во время марша на командно-штабные машины напала диверсионная группа. Связисты, согласно отработанному плану охраны и обороны, заняли круговую оборону. Во время отработки стандарта холостыми патронами и взрывпакетами имитировалось нападение, – отметил майор Николай Захарчук.

Результатом действий подчиненных начальник Центра доволен. До окончания индивидуальной подготовки планируется отработать стандарты тактической, огневой, топографической и разведывательной подготовки. А во второй половине августа с личным составом Центра мобильных узлов 55 отдельного линейно-узлового полка связи начнется коллективная подготовка.