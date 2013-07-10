Во время учений «Си Бриз-2013» моряки отработали ряд практических эпизодов

Отработке практических эпизодов активной фазы учений «Си Бриз-2013» была посвящена тренировка в море кораблей участников учений фрегата «Гетман Сагайдачный», большого десантного корабля «Константин Ольшанский», морского тральщика «Чернигов», фрегата ВМС Румынии «Марушести», катера ВМС Грузии «Сухуми», ракетного катера ВМС Турции «Мелтем» и катера Государственной пограничной службы Украины. В этот же день украинские морские пехотинцы выполнили парашютные прыжки с самолета воздушных сил Вооруженных сил Германии С-160.

По словам заместителя руководителя учений от украинской стороны капитана 1-го ранга Игоря Терехина, в ходе тренировок военные моряки разных стран приняли участие в эпизодах по организации управления силами, совместному маневрированию кораблей в составе тактических групп, проведению досмотровой операции, предоставлению помощи экипажу корабля, терпящему бедствие, а также контролю за безопасностью гражданского судоходства.

– Завтра на Черноморском полигоне украинские морские пехотинцы выполнят задачи морской десантной подготовки, в частности вождения БТР-80 на воде, загрузки и разгрузки БТР на борт большого десантного корабля «Константин Ольшанский», а также отработают тактические действия в поле, – сообщил капитан 1-го ранга Игорь Терехин.