В Украине значительно увеличится количество мероприятий боевой подготовки

Об этом сегодня, 4 июля, заявил министр обороны Украины Павел Лебедев во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства в Киеве.

Павел Лебедев проинформировал участников мероприятия, что Кабинетом министров Украины был одобрен проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года с учетом предложений Министерства обороны Украины.

– Финансовые расчеты потребностей, которые необходимы для выполнения программы, проводились исходя из задач, поставленных перед Вооруженными Силами государством. Документом предусмотрено значительно увеличить количество мероприятий боевой подготовки, что позволит поднять уровень боевой готовности войск, – отметил министр обороны.

По словам Павла Лебедева, первоочередное внимание в рамках выполнения программы будет обращаться на выполнение мероприятий, направленных на переход Вооруженных Сил к комплектованию военнослужащими по контракту и решение социальных проблем военнослужащих.

– Общество для нас – на первом месте. Обеспеченность жильем, повышение денежного обеспечения – это неотложные вопросы, – подчеркнул министр обороны.

– Для Министерства обороны принципиально, чтобы военные не занимались продажей избыточного имущества, – отметил Павел Лебедев. – Этим будут заниматься предприятия, определенные Кабинетом министров Украины, а Министерство обороны будет оценивать это имущество. Указанный механизм исключит коррупционные проявления в военном ведомстве.

Павел Лебедев отметил, что значительное количество избыточных объектов Минобороны может использоваться гораздо эффективнее и принести больше пользы народному хозяйству.

Согласно повестке дня коллегии, ее участники первыми рассмотрели вопросы выполнения мероприятий по изъятию из Вооруженных Сил Украины избыточного или непригодного для дальнейшего использования движимого и недвижимого военного имущества, состояния его реализации, передачи высвобожденных военных городков.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны Украины Дмитрий Мироненко отметил, что по состоянию на 1 июня текущего года объемы хранения избыточного имущества составляют более 28 тысяч единиц вооружения и военной техники, а материально-технических средств – более 93 тысяч единиц. По решению министра обороны, реальное состояние и условия хранения избыточного имущества на местах проверяют соответствующие группы специалистов.

По словам руководителя Департамента отчуждения военного имущества, сегодня на учете в оборонном ведомстве находится 1788 военных городков, расположенных на территории площадью около 534 тысячи гектаров. 429 военных городков полностью освобождены, до конца 2017 года планируется высвободить еще 214 городков.

– От проведения мероприятий по реализации движимого военного имущества в течение года в государственный бюджет поступило 76,4 миллиона гривен, что на 10 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщил Дмитрий Мироненко, и добавил, что от утилизации избыточного военного имущества и реализации продуктов утилизации в этом году запланированы поступления в размере 66,5 миллионов гривен.

Директор Департамента правового обеспечения Министерства обороны Украины полковник юстиции Дмитрий Демьяненко проинформировал об утверждении порядка отчуждения избыточных земельных участков и недвижимого военного имущества. В своем выступлении он остановился на внутренних проблемах, требующих немедленного решения, а именно: необходимость проведения инвентаризации и мониторинга высвобождения военных городков, совершенствования правовой базы и т.д.

Первый заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Прогонюк отметил, что сейчас продолжается работа по подготовке земельных участков, которые могут быть отчуждены, а также формированию перечня объектов недвижимого имущества, которые на них расположены. Кроме того, подготовлен пакет документов с целью решения вопроса передачи жилищного фонда в коммунальную собственность.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимир Хижий проинформировал участников коллегии о состоянии работы по переоборудованию и реконструкции казарменного фонда под жилье для военнослужащих.

По его словам, на сегодня разработана программа переоборудования казарм в служебное жилье на 2013-2015 годы, в рамках которой уже до конца текущего года планируется переоборудовать около 15 казарм, что позволит получить 2150 койкомест, а в дальнейшем – реконструировать под служебное жилье для контрактников еще 51 здание.