Академию сухопутных войск посетила делегация США

Стороны обсудили состояние и перспективы реформирования системы профессионального военного образования, в частности, применение программ имитационного моделирования и евроатлантических процедур управления в подготовке будущих офицеров для Вооруженных Сил Украины.

По словам подполковника Трейси Рушофф, которая уже не впервые побывала с визитом в этом высшем военном учебном заведении, благодаря плодотворному сотрудничеству командования Сухопутных войск США, руководства Академии и компании "Alion Science & Technology" у украинских курсантов есть возможность получать навыки военного управления с помощью современных программ имитационного моделирования.

- С момента подписания первого контракта о сотрудничестве в этой области было подготовлено значительное количество инструкторов из числа научно-педагогических работников Академии, - добавила она.

Подполковник Трейси Рушофф также выразила надежду, что сотрудничество в этом направлении будет и дальше развиваться, ведь использование программных продуктов компании "Alion Science & Technology" для подготовки украинских военнослужащих предусматривает также предоставление будущим офицерам необходимых знаний и навыков для действий в составе многонациональных подразделений в ходе миротворческих операций по разным сценариям.

По словам начальника Академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука, современный украинский офицер должен быть не только специалистом в своем деле, но и уметь в кратчайшие сроки принимать правильные и нешаблонные решения. Использование имитационного моделирования и внедрение евроатлантических процедур управления и принятие решения о подготовке курсантов в Академии значительно улучшили процесс привития им этих качеств.

Во время встречи также были обсуждены условия очередного контракта, по которому специалисты компании "Alion Science & Technology" продолжат работу по внедрению использования средств имитационного моделирования в Академии сухопутных войск до 2016 года. Планируется, что за это время будет обновлено программное обеспечение, а также разработан мультимедийный курс, с помощью которого курсанты смогут самостоятельно овладевать навыками использования средств имитационного моделирования. Кроме того, уже в ближайшее время военнослужащие, которые будут проходить обучение на специализированных курсах по изучению соответствующих программных продуктов, будут получать сертификаты по установленным Евроатлантическими стандартам.