В Черном море проходят украинско-российские учения

Планом обучения, к участию в котором с двух сторон привлечено около 15 кораблей и судов, авиация, личный состав специальных подразделений, предусмотрены также выполнения боевых упражнений, в частности, артиллерийской стрельбы по надводной и воздушной целям, глубинное бомбометание, расстрел плавающей мины. Одним из главных эпизодов второй половины дня станет ведение антипиратских действий, включающий в себя высадку групп специального назначения на захваченное пиратами судно, проведение обучения по освобождению судна. Кроме того, силы проведут учения по оказанию помощи аварийному судну, поиску и спасанию во взаимодействии с авиацией личного состава, плавающего на воде. Планируется, что за действиями сил в море на корабле ЧФ РФ «Бора» будут наблюдать командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко.

Украинские Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины на обучении представлены группой офицеров в составе аппарата управления, корветом «Хмельницкий», морским тральщиком «Черкассы», санитарным катером «Сокаль», пожарным катером «Борщив», двумя быстроходными лодками «Виллард», подразделением специального назначения, самолетом и вертолетом.

Согласно ротационному принципу, в этом году руководителем учения является командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко, первым заместителем руководителя учения – первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев.