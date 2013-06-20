Экипажи украинских Ми-24 в Конго выполняют задачи Миссии ООН

Украинские миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

С целью восстановления навыков одной из самых сложных задач в африканском небе командиры экипажей украинских вертолетов Ми-24 выполнили полетные задания ночью. К учебно-тренировочным полетам, которые проводились под общим руководством командира отдельного вертолетного отряда полковника Владимира Пастухова, были привлечены пять командиров вертолетов.

Учитывая то, что аэродром города Гома не предназначен для выполнения ночных полетов на взлетно-посадочной полосе аэродрома было установлено дополнительное светло-техническое оборудование и охрана определенного периметра. Полетная задача выполнялась по кругу, на высоте до двух сотен метров, в простых метеорологических условиях.

Как отметил заместитель командира отдельного вертолетного отряда по летной подготовке подполковник Роман Дубинецкий, по итогам летной смены все командиры экипажей выполнили по два полета, один из которых контрольный, другой - тренировочный.

- Этот аэродром находится на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря, поэтому данный опыт нам обязательно пригодится в будущем, - отметил он.

Также в этот день на аэродроме Гома с участием пары Ми-24 был выполнен полет на разведку и патрулирование территории на востоке страны. Радиус выполнения полетного задания составил почти полторы сотни километров от места взлета.

- В небе Демократической Республики Конго полеты на большие расстояния являются обычным явлением. Поэтому при подготовке к полетам особое внимание летного состава уделяется отработке практических действий в случае нештатных ситуаций в воздухе, действий экипажа при посадке на запасные аэродромы и выживания в условиях джунглей, - рассказал заместитель командира вертолетного отряда подполковник Владимир Партыка.

В течение выполнения заданий отдельным вертолетным отрядом второй ротации Миссии ООН в ДР Конго экипажи вертолетов провели в африканском небе более пяти сотен часов.