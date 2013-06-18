Регата на призы командующего ВМС Украины - в разгаре

У Крымского побережья проходит Международная парусная регата крейсерских яхт "Кубок Крыма-2013" на призы командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которая стартовала 15 июня. Яхтсмены преодолели два этапа гонки: Севастополь - Балаклава и Балаклава - Феодосия. В регате принимают участие 22 крейсерские яхты, которые разделены на 5 групп. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в соревнованиях представляют яхты "Юнона", "Лира", "Гермес", "Спрей" и "Фиолент". Кроме севастопольских яхтсменов в гонке также участвуют экипажи из городов Керчь, Саки, Мариуполь и Днепропетровск.

17-18 июня проходил второй, длинный этап гонки: Балаклава - Феодосия. В числе первых на финише, вместе с яхтами "Орион", "Майами", "Айя" и другими была и яхта Академии ВМС имени П.С. Нахимова "Фиолент", где капитаном является Олег Ветров.

Следует отметить, что по итогам первого этапа гонки победителем в первой группе стал экипаж яхты ВМС Украины "Лира", с яхтенным капитаном Анатолием Николаевым (Академия ВМС имени П.С. Нахимова). Также победителем первого этапа соревнований в третьей группе стал экипаж яхты ВМС Украины "Юнона", которую возглавляет капитан 1 ранга запаса Юрий Наумов.

Как планируется, 20 июня яхты прибудут из Феодосии в Артек, а 23 июня - в Севастополь, где на внутреннем рейде они пройдут мимо кораблей Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота РФ. После этого состоится награждение победителей регаты.

Стоит отметить, что регата началась 14 июня в Севастополе, она посвящена 21-й годовщине Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 230-й годовщине Севастополя. Ее целью является популяризация парусного спорта, привлечение молодежи к активным походов под парусом, развитие интереса к флоту и региона. Соревнования проводятся при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Севастопольской городской государственной администрации, Парусной федерации Украины и других организаций.