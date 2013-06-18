Состоялись показательные инструкторско-методические занятия по боевой подготовке

В ходе данных занятий, которые проходили под руководством командира 6-го армейского корпуса генерал-майора Руслана Хомчака, командирам соединений и воинских частей продемонстрировали на практике порядок проведения самооценки подразделений, приобретают боевых возможностей при выполнении военных стандартов подготовки, оборудования полосы разведчика, внедрение новых форм и способов подготовки подразделений.

Как отметил командир 6-го армейского корпуса генерал-майор Руслан Хомчак основной целью инструкторско-методических занятий является повышение теоретического и практического уровня командиров по вопросам организации и проведения мероприятий самооценки подразделений.

- Показать порядок работы командиров, по проведению самооценки подразделения, приобретение боевых возможностей, а также отработать единые взгляды на вопросы боевой подготовки войск и совершенствование объектов учебно-материальной базы, отметил генерал-майор Руслан Хомчак.

На четырех учебных местах командиры просмотрели действия разведчиков и ротной тактической группы, подробно обсудили порядок оборудования и преодоление полосы разведчика с элементами психологической нагрузки и оказания медицинской помощи. Также оборудование БМП-2, БТР при применении штатных средств, и дополнительных средств крепления материальных средств, размещения личного состава и оружия. Во время практической фары самооценки взвода, выполнение стандарта "Действия мотострелкового взвода при ведении сторожевых действий" и выполнили боевой стрельбы. По завершению занятий офицеры составили контрольные зачеты по физической подготовке.