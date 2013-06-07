Базу в Новобогдановке будут обследовать до октября

В Запорожье, состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности заместителя начальника генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимира Хижего с заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации Петром Гончаруком.

Вопросы, которые обсуждали касались проведения работ по очистке территории бывшей двести семьдесят пятой артиллерийской базы вблизи с. Новобогдановка.

Как сообщил генерал-лейтенант Владимир Хижий, ныне на территории базы работают семь групп саперов, которые уже обследовали административную территорию и начали работать на технической. В ближайшее время количество саперных групп будет увеличено до 20. Работы планируют завершить до 15 октября, после чего территория получит соответствующий акт. После завершения всех мероприятий будет рассмотрена возможность передачи земли Министерства обороны Украины мелитопольской общине.

- До октября должны согласовать все правовые аспекты проведения этой процедуры, разграничить ответственность за техническую и юридическую стороны вопроса, - отметил заместитель председателя ОГА Петр Гончарук.

В ходе обсуждения временно исполняющий обязанности заместителя начальника генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимир Хижий сообщил, что специалисты Минобороны проведут переоценку железобетонных конструкций, которые находятся на территории бывшей базы. Среди вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время, - охрана территории с момента подписания акта о ее безопасности до момента принятия его на баланс Мелитопольской общины, а эта процедура может продолжаться до года.

В свою очередь представитель областной исполнительной власти акцентировал внимание на том, что этому вопросу необходимо уже сейчас уделить максимум внимания.